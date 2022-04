Ruští okupanti se nechali natočit, jak posílají nakradené věci domů. Novinář vysvětluje, kde se stala chyba

Bělorus Anton Motolko je jedním z investigativců skupiny „Bělaruski Hajun“. Na začátku týdne upozornil na to, že někteří ruští vojáci okrádají oběti a obrovské balíky se snaží do různých koutů své domoviny odeslat zásilkovou službou. Usvědčila je obyčejná kamera, která slouží zákazníkům k tomu, aby věděli, že na pobočce zrovna není fronta.

Na co jsme se také ptali: Jakým způsobem běloruští novináři usvědčili ruské vojáky z rabování

Co si Rusové nejraději odnášejí z ukrajinských domů

Proč nelze přesně popsat, jak se investigativci dostávají k osobním údajům ruských vojáků

Jak jste vlastně přišli na to, že se tohle děje? Že ruští vojáci ve velkém posílají balíky s nejrůznějšími spotřebiči, a to z Běloruska do Ruska?

Ta zpráva nám přišla od místních lidí, tak jsme se na ni podívali, ověřili ji a pak obratem zveřejnili.

Jako důkaz posloužila několikahodinová nahrávka z pobočky doručovací služby CDEK (ruský ekvivalent například Zásilkovny nebo PPL, pozn. red). Jak jste ho získali?

Paradoxně docela snadno. Oni sami vše vysílali živě na svých webových stránkách. Je tam taková ta kamera, díky které má mít zákazník přehled o tom, jestli je na pobočce zrovna fronta.

Záznam běžel na stránce konkrétní pobočky přepravce v běloruském městě Mozyr. To je asi hodinu a půl cesty od ukrajinských hranic. Na příslušném webu jsme ho našli a hned jsme začali nabírat screen obrazovky.

Jak to vlastně tedy funguje v praxi? Prostě něco nakradou, zabalí do krabice, dojedou s tím do Běloruska na poštu a odešlou?

Na tom videu je vidět, jak ruští vojáci přinášejí na pobočku v Mozyru opravdu