Pointa N: Ruský kapitán Achab dál pronásleduje svou bílou velrybu. Ví Putin, jak ta kniha dopadla?

Osmý dubnový den nebyl, jak to u pátků chodí, úplně bohatý na domácí politické události. Ne tak ve válce, ruští vojáci se kalendářem (a dalšími potištěnými papíry, třeba těmi, které říkají, že na civilisty se záměrně nestřílí) neřídí. Umanuté ruské snažení jako by připomínalo jednu známou knihu, která pro hlavního protagonistu neskončila šťastně.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Jan Wirnitzer.



Rusko zabíjí a nezastaví se



Jestli je nějaká událost hlavní, je to odkrývání zvěrstev ruské armády a žoldnéřů v jejích službách na Ukrajině. Tuhle pasáž Pointy píšu ve 12.43. Do zpravodajských agentur přicházejí zprávy o desítkách zabitých Ukrajinců na nádraží v Kramatorsku – to je východoukrajinské město, přes které se teď valí desítky tisíc lidí pryč od války, pryč před ruským útokem v téhle oblasti.

Do toho naši reportéři Honza Moláček a Gabo Kuchta přinášejí ještě tuto reportáž z města Buča. Můžu-li poradit: pokud to jen trochu jde, zařiďte se při sledování těch zvěrstev trochu podle rad analytické skupiny Bellingcat. Sekundární trauma je něco, co nechcete.