Rusové na Ukrajině opakují scénář ze Sýrie ve stylu Grozného, říká Powerová

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Zda na Ukrajině dochází ke genocidě.

Jestli by měl Západ na Ukrajině vojensky zasáhnout.

Zda si dokáže představit, že Putin bude jednou hnán k odpovědnosti za válečné zločiny.

Jaký vliv na něj měly dosavadní sankce.

Během válek v bývalé Jugoslávii jste pracovala jako válečná reportérka. Jak moc vám záběry z Ukrajiny připomínají to, co jste tehdy viděla naživo?

(Ticho) Bohužel to má spoustu historických souvislostí. Když vidím záběry masových hrobů v Evropě, hodně myslím na to, co jsem zažila v Jugoslávii ve svých dvaceti letech. Došlo tu k mnoha zvěrstvům. Sexuální násilí jako válečná zbraň bylo cílenou taktikou k dehumanizaci a ponížení bosenského obyvatelstva.

Mnohým Ukrajincům to také musí připomínat druhou světovou válku, kdy byli civilisté popravováni ranou do čela. Často jde o stejná místa, kde se