Česko zasáhne koktejl stagnace a vysoké inflace. Vysvětlujeme, co brzdí českou ekonomiku

Hlavním tahounem vysoké inflace jsou teď především vysoké ceny energií. „Pokud by v druhé polovině roku vzrostly ceny energií zhruba o pětinu, podle našich propočtů by to vyvolalo zvýšení průměrné inflace o jeden procentní bod,“ řekl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Upozornil zároveň, že inflace nebude pro českou státní pokladnu lékem v podobě zvýšených příjmů z daní. Zvýšená cenová hladina se podle něj do příjmů států promítne zhruba sedmi miliardami navíc.

Ještě na začátku roku to vypadalo, že dodavatelské řetězce a ekonomika obecně by se už mohly pomalu vzpamatovávat. Aktuální vojenský konflikt na Ukrajině ale problémy opět vrací do hry. Ministerstvo financí upozorňuje na to, že neznámých proměnných je teď mnoho, a předpovědi se proto nakonec s realitou nemusí potkat. Pro celý letošní rok ale výrazně snížilo odhad růstu ekonomiky z původních 2,9 na 1,2 procenta hrubého domácího produktu.

Ten se skládá ze čtyř velkých celků – spotřeby domácností, firemních investic, vládních výdajů a rozdílu mezi hodnotou vývozu a dovozů do země. Prvně zmíněné soukromé výdaje rodin by sice podle ministerstva ekonomiku stále měly táhnout, výrazně je ale