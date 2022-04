„Děda brečel v srpnu 68, teď podporuje Putina.“ Ruská okupace rozbíjí vztahy v českých rodinách

Karolína bydlí v Praze, její matka na Vysočině. V posledních týdnech už spolu téměř nekomunikují. Matčin odpor vůči covidovým opatřením a vakcínám se ještě snažila pochopit. Její popírání válečných hrůz už ale vstřebat nemohla.

„Máma nemá moc přátel, a tak je jen na Facebooku. Nedávno začala sdílet příspěvky podporující Putina. Nevydržela jsem to a napsala jsem jí do veřejných komentářů, že mě zklamala, že se za ni stydím, protože není normální podporovat násilný útok na jinou zemi. Když sdílela antivax příspěvky, snažila jsem se jí to něžně vysvětlit, ale u Ukrajiny už jsem to nevydržela a ruply mi nervy,“ popisuje.

Od té doby s matkou téměř nemluví. „Mám vysokou školu a ona jen základní. Je mezi námi komunikační bariéra kvůli různým názorům, na rozdíl ode mě volí komunisty a sympatizuje s SPD. Myslím si, že ona je celkově sama se svým životem nešťastná. Už ani nemám náladu za ní jezdit.“

V neustálé konflikty se proměnila i setkání pana Jiřího s matkou, která také schvaluje ruskou agresi na Ukrajině. Vídají se jednou za dva týdny a většinou se stihnou pohádat hned během prvních pěti minut.

„Mamka volila Volný blok, má základní vzdělání, je v podstatě typický antivaxer a jezdí na demonstrace. Je zajímavé, že na začátku epidemie covidu se chtěla nechat očkovat a na počátku války byla pro pomoc Ukrajině. Jenže potom úplně otočila, protože začala číst dezinformační weby. Velká část naší velké rodiny má úplně opačné názory a máma teď začala hrát na city, prý jsme se všichni spojili proti ní. Možná je škoda, že nebydlí s námi. Mám pocit, že kdyby to tak bylo, asi by věřila mně a mojí manželce, a ne dezinformačním webům,“ popsal Jiří.

Kateřina od začátku války podporovala pomoc Ukrajině, a dokonce se angažovala jako dobrovolnice. Pak to však zjistila rodina jejího bratra a problém byl na světě. „Můj dvacetiletý synovec mi napsal, z jeho pohledu v dobré vůli, že mi vše vysvětlí. Podle něj by Rusko mělo válku vyhrát a konfliktu prý nerozumím já. Psal mi zprávy, které vypadaly jako obsah řetězových e-mailů.“

Přibývající počty rodin rozhádaných kvůli válce na Ukrajině potvrzuji také odborníci z terapeutické linky Sluchátko. „Volají nejen ukrajinští uprchlíci v Česku, na které doléhá strach a bezmoc z nové situace, ale také lidé, kteří prožívají velké rozepře v rodinách kvůli Ukrajině,“ potvrzuje Tereza Škárková z této linky.

„Zneuctil památku naší babičky“

Rodinné vztahy se svým osmačtyřicetiletým strýcem teď úplně přerušila devětadvacetiletá Lada. V rodině se celá léta vědělo o tom, že strýcova babička v roce 1945 zažila