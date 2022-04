„Svázané ruce, průstřel hlavy.“ Reportáž z Buči, kde policisté ohledávají oběti válečných zločinů

V ukrajinské Buči pokračuje ohledávání a identifikace těl obětí ruských vojáků. Mrtví jsou sváženi na místní hřbitov, kde je policisté prohlédnou, pokusí se zjistit jejich totožnost a poté je odvezou do márnice. Tam lékaři určí přesnou příčinu smrti. Ukrajina chce mít co nejpřesnější informace o tom, kolik lidí zemřelo a jaké byly okolnosti jejich smrti. Bude to totiž hrát klíčovou roli při vyšetřování válečných zločinů, kterých se ruští vojáci v Buči dopustili. Reportéři Deníku N mluvili přímo v Buči s policisty, kteří těla ohledávají.