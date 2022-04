Vina za drahá paliva se přehazuje jako horký brambor. Rozebíráme příčiny drahého benzinu a nafty

S jakými změnami vláda přichází?

Při začátku války na Ukrajině se litr benzinu prodával v průměru za necelých 37,50 koruny. Nafta vyšla o korunu levněji. Dnes jsou ceny úplně jinde. Ve středu byl benzin na tuzemských čerpacích stanicích k dostání v průměru za 43,88 koruny, cena dieselu přesahovala 46,60 koruny.

Hlavní příčinou zdražování je válka na Ukrajině a obava, že Evropská unie zavede embargo na dovoz ruské ropy. Podle některých analytiků a politiků ceny v Česku ještě dále navyšují vysoké marže rafinerií nebo čerpacích stanic.

Například Maďarsko proti zdražování bojuje cenovým stropem na pohonné hmoty, který má platit do května. Polsko zase do června snížilo DPH i spotřební daň na benzin a naftu. Tuzemská vláda Petra Fialy (ODS) dlouho odmítala přistoupit k podobným plošným opatřením, ta by podle ní problém jen odsunula na později.

Ve středu ale kabinet překvapivě odsouhlasil snížení spotřební daně u pohonných hmot o 1,5 koruny na litr. U benzinu by tak nová sazba daně měla činit 11,34 koruny na litr, u nafty by to mělo být 8,45 koruny. Změnu musí ještě potvrdit Parlament. Vláda plánuje, že nižší daň bude platná po omezenou dobu, a to od 1. června do 30. září.

Vedle toho kabinet ve středu odsouhlasil další návrhy, které by měly řidičům ulevit. Zrušit se má povinné přimíchávání biosložek do nafty, což má podle ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) diesel zlevnit o