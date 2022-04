Proč jsou sakury růžové, i když jsou bílé, a jak si Japonci užívají těch pár dní, co kvetou

Právě prožíváme sakurové období – a to nejen v Japonsku, ale i v Česku: různé kultivary japonské ozdobné třešně Prunus serrulata halí do krásy i ulice našich měst. U nás v této době rozkvétají i jiné stromy, hlavně ty ovocné, a proto sakury nemají až tak výhradní a výjimečné postavení, a možná jim mnozí ani nevěnují mnoho pozornosti. V Japonsku je to ovšem úplně jinak. Doba mankai – rozkvětu sakur – je celonárodní svátek.

Na rozdíl od meruněk ume, které běžně kvetou i dva měsíce už od ledna, je sakurové mankai krátké: trvá něco přes týden. A oslavy mankai jsou institucionalizované více než tisíciletou tradicí. Podobají se sportu: Japonci jsou desítkami generací doslova