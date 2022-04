Ukrajinské naděje, ale i ústupky. Ještě tvrdší kremelský beton. Co dál nás čeká po válce?

Komentář Michaela Romancova: Až tahle válka skončí, budeme mít co do činění s novou Ukrajinou. Bude rozbitá a zraněná. Se spoustou mrtvých. Pravděpodobně bez další části svého území. Nepochybně však nezlomená a právem hrdá! S pravděpodobností hraničící s jistotou však rovněž budeme mít co do činění se stále stejným Ruskem. Samozřejmě i Rusko bude – ostatně již je – válkou, kterou Putin rozpoutal, poznamenáno, ale režim bude i nadále úspěšně předstírat, že jeho (již několikrát změněné) důvody byly správné a vytyčené cíle (rovněž několikrát změněné) zcela splněny. Že dosáhl velkého a zásadního vítězství, které Rusku přineslo záchranu před něčím nepředstavitelným. Co dál bude po válce?