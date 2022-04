Pediatrů je málo, další míří do důchodu. Na desetitisíce ukrajinských dětí často nemají kapacity

Česko se dlouhodobě potýká s nedostatkem pediatrů, několik set jich navíc může v blízké době odejít do důchodu. Do republiky navíc před válkou uprchlo zatím zhruba 100 tisíc ukrajinských dětí, které by se měly registrovat k dětskému lékaři. Především v Praze už ale pediatři hlásí, že mají zcela zaplněné kapacity.