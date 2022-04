„Nekrolog“ kapely. Legendární Genesis odehráli poslední koncert

Posmutnělý, zadumaný Phil Collins sdělil publiku rozhodnutí skupiny ukončit činnost během posledního ze tří covidem posunutých koncertů 26. března v londýnské O2 Areně. „Je to mimořádný večer, hrajeme v Londýně, jde o poslední koncert turné… a také o vůbec poslední show Genesis,“ řekl předtím, než se kapela pustila do interpretace skladby Land Of Confusion. V emotivní promluvě také zažertoval: „Po dnešku už se budeme věnovat skutečným zaměstnáním.“

Konec pětapadesátileté, dříve již dvakrát ukončené a znovu obnovené dráhy Genesis se dal čekat. Samotné turné nazvané s otazníkem The Last Domino? doprovázené vydáním stejnojmenné kompilace hitů představovalo spíše příležitostné koncertní oživení slavné značky po třináctileté pauze od předchozího reunionu v letech 2006 až 2007.

V uplynulých letech, počínaje oživením komunikace při přípravě kompletu alb Genesis Archive 1967–1975 v roce 1998, se sice opakovaně mluvilo také o znovuspojení