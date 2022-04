Zaostřeno na Donbas. Jak bude vypadat další fáze války, kterou chce Putin vyhrát do 9. května

Ruské jednotky před několika dny vyklidily prakticky celou severní Ukrajinu, o jejíž dobytí se několik týdnů snažily. Těžiště války se přesunulo na východ země, kam se přesouvají i některé stažené ruské jednotky – ty, které jsou ještě bojeschopné.

Rusové před dvěma týdny prohlásili, že jim vlastně vždy šlo jen o Donbas. Byl to hlavně jakýsi „damage management“ po zcela nezdařené ofenzivě: potřebovali upoutat pozornost na cíl, na který si věří, aby pak mohli říct, že vyhráli.

Zda je pro ně opanování Donbasu opravdu dosažitelné, ovšem nyní bezpečnostní a vojenští experti neumějí jasně předpovědět.

Kdo sleduje vývoj bojů na východě Ukrajiny, ví, že územní změny jsou v posledních týdnech minimální. Obecně útočí spíše ruské jednotky, někdy Ukrajinci dobudou pár čtverečních kilometrů zpět. Ale nijak zásadně se tamní fronta nepohybuje.

Pro přehled, o co (a s jakými kartami) se na donbaské frontě hraje, se vyplatí prostudovat následující mapu. Jejího autora na Twitteru sledují přední vojenští analytici i vysocí čeští důstojníci; z hlediska mapových zákresů i interpretací dění patří v ukrajinsko-ruské válce k uznávaným.

4/ Kharkiv-Donbas Strategic Front. Russian forces continue small-scale offensive action SW of Izium and in the Sievierodonetsk salient. Separatist forces are still attempting to breakthrough Ukrainian defenses along the LOC. Mariupol has yet to fall to Russian forces. #Donbas pic.twitter.com/iFmgFx13ms

— Jomini of the West (@JominiW) April 6, 2022