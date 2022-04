Chtěla bych se probudit do světa, kde se lidé nezabíjí jen tak, přeje si žena ukrajinského velvyslance Perebyjnisová

„Je to jako nějaká počítačová hra, ale terčem jsou skuteční lidé. Ti nejslabší. Děti, ženy, staří lidé, kteří nemají zbraně. Jen si to představte. Je vám 80 let. Nechcete nikam utíkat, ale prostě musíte, protože jinak vás vybombardují. Tolik tragických příběhů, to je na tisíc románů,“ říká Olga Perebyjnisová, bohemistka a manželka ukrajinského velvyslance v Česku, v rozhovoru s Deníkem N.