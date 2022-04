Hlad a vztek v covidovém očistci Šanghaje: „Krmíte nás jedem!“

Video toho rozhořčeného monologu už padlo za oběť cenzuře, ale zvuk se zachoval. Stejně jako heslo, pod nímž se šířil: Šanghajský starý pán soptí. „Copak ve vás nezbyla ani špetka lidskosti? Úcty k lidským právům? Co přijde příště, odstřihnete nás od vody?!“ křičel „starý pán“ na zdravotníky v ochranných oblecích. To je dnešní Šanghaj: místo, kde covidový lockdown osciluje mezi tragédií a absurditou. Jedno z nejmodernějších měst na světě, kde teď lidem chybí jídlo i pitná voda.

Zlobí se od plic, ale rozumět je mu i tak dobře. „Co ti ptáci tady kolem? Ti tu nemoc zvládnou přenést mnohem dál než já, ale nevidím na nich roušky! Vyřešte nejdřív tohle – všude tady poletují vrabci! (Odkaz na maoistickou kampaň proti čtyřem škůdcům alias kampaň Dostaň vrabce, která přispěla k monstróznímu hladomoru na přelomu 50. a 60. let, pozn. red.)

A přitom nikdo tady nesmí ven, mačkáme se tady v tom vězení celé dny. Musíte ty věci dělat s rozmyslem, přemýšlet se musí! Co si do háje myslíte, že děláte? Kdo za tím vším vězí? Chcete snad trumfnout kulturní revoluci?

Žádné masové hnutí, vy jenom hýbete masami, je to tak? Co přesně tím sledujete? Akorát vytváříte problémy, vymýšlíte napětí. Jen se koukněte na tu atmosféru teroru, co máte na svědomí!

Mám potíže se srdcem, tři stenty v sobě mám! A tohle všechno mě k smrti děsí. Parky zavřené, ani na procházku nesmím, dokonce ani do obchodů nemůžu!

Ani když zemřel Rudé slunce Mao Ce-tung, nebylo takhle zle! Jenom spustili vlajku na půl žerdi. Ani když v sedmadevadesátém zemřel děda Teng (Teng je-je, populárně-propagandistická přezdívka pro Teng Siao-pchinga, Maova nástupce, pozn. red.), nic takového jako teď nedělali.

Co tam máte příště? Odstřihnete nás od elektřiny, vody a potravin?! Já si zažádám, aby mě zavřeli do basy! Protože takhle tak tak přežívám na rýžové kaši a nudlích. Ve vězení mi bude líp… Nebudu mít starosti, tam mi aspoň dají