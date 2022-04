Proč nejsou Rusové „zlým národem“ a jak se k Rusku chovat poté, až bude kremelský režim poražen

Komentář Davida Františka Wagnera: Válka na Ukrajině a válečné zločiny v této zemi spáchané zesílily diskusi o tom, jak by se mělo proti Rusku postupovat a co by vlastně měl být ideální cílový stav. Nutnou součástí těchto diskusí je i otázka, proč to Rusové dělají. V českém veřejném diskurzu se následně objevují stále silnější tvrzení, že Rusko je z různých důvodů z definice ztracené, musí být zničeno, že se jedná o „zlý“ národ, který nikdy nebude jiný.