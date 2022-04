Do voleb ve Francii zásadně promlouvá Putin. I když asi jinak, než si představoval

Komentář Petra Janyšky: Nadcházející neděli se odehraje první kolo francouzských prezidentských voleb, o dva týdny později druhé, finální. Specifické je na nich to, že předem známe vítěze: Emmanuela Macrona. Muselo by nastat hodně velké politické zemětřesení, aby to dopadlo jinak. A s velkou pravděpodobností je znám už i výsledek prvního kola: Macron první a za ním kandidátka krajní pravice Marine Le Penová. Její popularita ovšem v posledních dnech stoupá, překvapení tedy úplně vyloučit nelze.