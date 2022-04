ANO nechce opakovat blamáž se Stuchlíkem. Ve hře o post pražského lídra jsou tři jména

Téměř všechny strany a koalice zastoupené v pražském zastupitelstvu už mají své lídry do podzimních komunálních voleb. ANO však jedničku kandidátky zatím nevybralo. V hnutí se nyní rozhodují mezi třemi jmény – nechtějí, aby se opakovala situace z roku 2018.

Tehdy se pražská organizace ANO usnesla, že by do čela kandidátky měl jít poslanec a zastupitel Patrik Nacher. Sice nestraník, ale výrazná postava hnutí. V primárkách tehdy porazil tři členy rady své kolegyně Adriany Krnáčové, která ho do čela kandidátky podpořila.

Premiér Andrej Babiš a lidé z jeho okolí ale nakonec jako lídra vybrali podnikatele Petra Stuchlíka. Důvodem podle tehdejších informací byly kromě jiného interní průzkumy hnutí, které ukazovaly, že Pražané chtějí do čela spíše manažera než politika. Pochybnosti panovaly i ohledně toho, jestli je poslanec dostatečně známý.

ANO však ve volbách výrazně oslabilo a lídr dostal méně hlasů než dvojka Nacher. Stuchlík hnutí opustil po několika měsících v opozici.

Členové pražské buňky