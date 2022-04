Evropské ekonomiky by embargo na ruský plyn a ropu ustály, ukazuje francouzská studie

Hospodářství zemí Evropské unie by případné embargo na ruské energie měla ustát. Ve své studii k tomu došla analytická rada při francouzské vládě. Česko nebo Německo by se přitom v takovém případě řadily k nejvíce postiženým zemím. Model vytvořený francouzskými ekonomy počítá s tím, že by členské státy Evropské unie v případě výpadku dodávek ruských energií při řešení situace vzájemně spolupracovaly.