Přijíždějí jich tisíce denně a pomůže i drobné gesto. Ranní směna ve vestě dobrovolníka na hlavním nádraží

Po mnoha dnech života ve válce a dlouhé cestě do bezpečí vystupují na pražském hlavním nádraží. První, kdo jim tady podává pomocnou ruku, jsou dobrovolníci. Přinášíme reportáž z jedné z jejich směn. Odcházelo se jen těžko – pořád by bylo komu pomáhat.

Budík zvoní ve čtyři ráno, o hodinu později už stojím u stánku na hlavním nádraží, kde se hlásím do služby jako dobrovolník. Podepíšu se do připraveného seznamu, vyfasuju oranžovou rozlišovací vestu, na kterou si nalepím jmenovku, a čekám na brífink.

Z kelímku hltám horké instantní kafe, abych se před směnou stačila trochu probrat a zorientovat. To ještě nevím, že ty čtyři hodiny utečou jako nic. Jsme v prvním patře hlavního nádraží, za rohem od secesní Fantovy kavárny, jen pár kroků od prvního nástupiště s bronzovým sousoším Nicholase Wintona a „jeho dětí“ – právě sem jsou totiž nyní přesměrované vlaky vezoucí lidi z Ukrajiny.

V atriu stojí improvizované terénní centrum pomoci, které se za měsíc svého fungování postupně slušně zaběhlo a rozrostlo: velký stan se skládacími lavicemi slouží jako jídelna, v menších stanech dobrovolníci například pomáhají hledat ubytování nebo koordinují pomoc. Na druhém konci chodby vyrostl prostorný stan zdravotníků, kam lidé nejčastěji chodí s cestovními obtížemi, nevolnostmi, dehydratací nebo třeba vysokým tlakem, na který kvůli válce nemají léky.

Tady na pražském hlavním nádraží totiž denně vystupují tisíce lidí prchajících před Putinovou válkou do bezpečí – většinou ženy, děti a senioři. Unavení dlouhou cestou řeší, co dál. Zázemí tady funguje 24 hodin denně. A i nyní, v chladném ránu chvíli před úsvitem, už tu vládne čilý ruch – dobrovolnické směny se střídají, hasiči hlídkují, v pozoru jsou i noční hlídači a zdravotníci. Do svébytného ekosystému hlavního nádraží je zapojených asi 14 různých subjektů (neziskových organizací, zástupců města, drah, integrovaného záchranného systému…).

Ve stanovém „bufetu“ sedí pár lidí s taškami či kufry a v tichosti popíjejí čaj nebo ukusují připravené sendviče. Na lavičkách dříme několik mužů, o dvě patra výš a v odstavených vagonech přespávají na nouzových lůžkách další – jsou zde nachystaná hlavně pro matky s malými dětmi, které přijedou v noci a potřebují se před další cestou trochu prospat.

Pomůže nalezení spoje i snesení kufrů

Společně s dalšími asi patnácti dobrovolníky se o půl šesté scházíme u tabule, aby nám šéf směny předal všechny potřebné pokyny. „Sem budu