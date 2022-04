Senátoři kritizují Zemanovu nominaci do Ústavního soudu. Kandidát je pro ně nečitelný, raději chtějí ženu

Senátoři řeší, jak naloží s prezidentovým návrhem na doplnění Ústavního soudu. Miloš Zeman do horní komory poslal jméno advokáta Petra Poledníka. Podle některých zákonodárců je ale tento návrh problematický. Do soudu, v němž dominantně převažují muži, by radši vybrali ženu, navíc příliš neznají ani kandidátovy názory. Bez souhlasu Senátu přitom Zemanův nominand nemůže uspět.