Ruská verze masakru v Buči: nesedí prakticky nic, tři hlavní tvrzení jsou zcela vyvrácená

Krátce poté, co západní média přinesla zprávy z Ukrajinci osvobozeného města Buča, se Rusko pokusilo celý příběh rozmlžit vlastní verzí událostí, v níž v masakru civilistů nemá prsty. Dává to smysl, připustit vinu za masakr Kreml nemůže. A tak spoléhá na to, že si lidé nakonec vyberou mezi Ruskem a Ukrajinou na základě víry.