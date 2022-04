Musíme uprchlíkům pomoci. Ale nejde neřešit jiné krize dopadající na obrovskou část obyvatel, říká sociolog

Vláda by měla pomoci také „našim lidem“, „našim občanům“, „našim řidičům“. To je v poslední době rétorický kolorit hnutí ANO. „Samozřejmě že (předseda hnutí Andrej) Babiš nebo kdokoli jiný si na uprchlické krizi bude nahánět politické body. To mu asi nelze vyčítat. Nebo lze, ale nic to nemění. Ale realita lidí, kteří mají pocit, že se na ně teď zapomíná, je prostě skutečná. Nevzniká jako slovní cvičení,“ upozorňuje sociolog Stanislav Biler.

To, zda současná opoziční rétorika bude, nebo nebude účinná, tak podle Bilera záleží na reálné situaci lidí a jejích důsledcích. „S tím se nedá bojovat rétoricky. Prostě buď máte na jídlo, bydlení a třeba na dopravu do práce, anebo nemáte. S tím vám žádná hesla nepomůžou. Pokud budou mít lidé pocit, že se dostali na druhou kolej a jejich potřeby nejsou vyslyšeny, budou tomu naslouchat. Teď záleží na vládě, jak moc velká část to bude,“ varuje.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Jak by měla vláda reagovat na opoziční rétoriku?

Dá se současná krize srovnat s tou pandemickou?

Opadne vlna solidarity? Kdy skončí ochota pomáhat?

Jak by tedy teď měla vláda přesně reagovat?

Myslím, že není vůbec náhoda a měla by si toho všímat právě i česká vláda, že třeba ta německá teď zavádí poměrně širokou podporu svých občanů. A to v situaci, kdy vlastně vůbec nečelí tak masivní uprchlické vlně. Ale dělá to proto, že čelí inflaci a energetické krizi.

Německá pomoc, kterou teď jejich vláda schválila, není dokonce ani zaměřena pouze na potenciálně nejchudší a nejohroženější, ale je velmi široce cílená na střední třídu. Je na tom vidět, že tamní vláda si je prostě vědoma toho, že nemůže nikoho nechat na holičkách, ať už je ta situace jakákoli.

Ani česká vláda by si neměla zahrávat s tím, že teď máme jeden hlavní problém k řešení. Ano, určitě ho máme, čelíme velké uprchlické krizi. Musíme těm lidem pomoci, o tom žádná. Ale nejde se za to schovat a dělat, že nebudeme řešit nic jiného. Nejde říkat, že na nic jiného není čas nebo kapacita, to si žádná vláda nemůže dovolit.

Bylo by to nezodpovědné v jakékoliv situaci, protože se tím otevře prostor pro to, aby se vytvořily