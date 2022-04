Těch, kteří chtějí beznaděje Ukrajinců zneužít, bude přibývat, tvrdí odbornice na obchodování s lidmi

Na co se v rozhovoru ptáme Jak probíhá obchod s lidmi?

Je pravda, že jsou Ukrajinky hromadně převáženy od hranic do německých sex klubů?

Proč se o tom, že se někdo stal obětí obchodníků s lidmi, dozvídáme se zpožděním?

Jsou uprchlíci z Ukrajiny zranitelnější než jiná společenská skupina?

Je pro ně výhoda, že přicházejí do kulturně příbuzného prostředí?

Objevují se neověřené zprávy, že přímo na ukrajinsko-slovenských hranicích se pohybují obchodníci s lidmi, nabírají ženy do auta a pak je odvážejí neznámo kam, snad do Německa. Máte nějaké informace, že se toto opravdu děje? Je to realistický scénář?

Realistické je to, že lidé, kteří se pohybují v obchodu s lidmi, vědí, kam si stoupnout a kde odchytit lidi a dát jim nabídku, na základě které by si je mohli rovnou odvézt. To rozhodně funguje. Myslím si, že se to na hranicích stávat může, ale nerada bych podporovala představy, že tam dodávky nabírají ženy a odvážejí je do různých veřejných domů a podobně.

Zatím to není potvrzené. Potvrzené je to, že se jak na hranicích, tak třeba na hlavním nádraží v Praze pohybují různé agentury a náboráři a snaží se zlanařit lidi, aby je pak mohli zneužívat.

To, že je to nepotvrzené, ale neznamená, že se to neděje.

To sice ano, ale nelze tvrdit, že došlo k obchodu s lidmi, pokud policie nic nevyšetřila. Ano, objevují se podezřelé nabídky pomoci, to víme. Víme i to, že lidé budou zneužívat toho, že příchozí z Ukrajiny jsou unavení a ve stresu. Víme i to, že každá takováto krize s sebou přináší zvýšený počet obchodovaných osob za jakýmkoliv účelem včetně nucených sexuálních služeb. Tyto podezřelé nabídky mapuje jak policie, tak terénní pracovníci. Největší nápor související s obchodem s lidmi a vykořisťováním podle našeho názoru teprve přijde.

Proč si myslíte, že ten největší nápor teprve přijde?

Lidé, kteří přicházejí, jsou v tak zoufalé situaci, že si neuvědomí, že přistupují na rizikovou nabídku, nebo mají pocit, že nemají na výběr. Tím pádem třeba přistoupí na podezřelou nabídku práce nebo ubytování. Člověk, který se je snaží zneužít, po nich následně začne