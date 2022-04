Uprchlíky z Ukrajiny přijímají i Brazílie a Kanada. Mají tradici humanitární pomoci i jedny z nejpočetnějších diaspor

Více než čtyři miliony Ukrajinců podle Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky utekly před ruskou invazí za hranice. Drtivá většina samozřejmě směřuje do Evropy, zvláště pak do sousedních států – jen v Polsku je v tuto chvíli skoro dva a půl milionu ukrajinských utečenců (to odpovídá 6,5 % polské populace), další statisíce našly útočiště v České republice, Rumunsku, Maďarsku, na Slovensku, v Moldavsku, Německu, Francii, Británii a dalších zemích.

S pomocí se ale hlásí i podstatně vzdálenější země včetně Kanady a Brazílie, které začaly pro Ukrajince vydávat zvláštní víza a dávají najevo, že jsou přinejmenším na omezenou dobu ochotny nabídnout uprchlíkům před agresivním útokem nový domov. Důvodem této otevřenosti je nejenom dlouhá tradice humanitární pomoci, díky které obě země jen v posledních letech vítaly třeba uprchlíky ze Sýrie, Afghánistánu a Venezuely, ale i přítomnost velmi početné a úspěšné ukrajinské diaspory.

V Kanadě dokonce žije po Rusku druhá nejpočetnější