Českou hru o husitech si zahrají i nevidomí. Tvůrce slibuje revoluci v přístupnosti

Nezávislý český vývojář Petr Kubíček o svém 1428: Shadows over Silesia mluví jako o první PC hře podobného rozsahu, která bude plně přístupná pro nevidomé. Nově má i audiotrailer.

Hra 1428: Shadows over Silesia má vyjít 6. září, po více než třech letech aktivního vývoje a zhruba rok po úspěšné crowdfundingové kampani na Hithitu. Tehdy Petr Kubíček, alias jednočlenné brněnské studio KUBI Games, na dokončení hry vybral přes 600 000 Kč.

Nápad na hru o husitském tažení do Slezska se však údajně zrodil dávno před únorem 2018, kdy vyšlo Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios, tedy jiný český titul zasazený do 15. století a zemí Koruny české. Chystaná temná akční adventura se navíc chce odlišit fantasy prvky, jež bychom v realistickém předchůdci nenašli, českým dabingem a také faktem, že slibuje plnohodnotný zážitek i nevidomým hráčům.

Funkce přístupnosti, díky kterým půjde zhruba třicetihodinovou hru absolvovat poslepu, zahrnují