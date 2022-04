Děsivá svědectví z osvobozené Buči: těla leží v ulicích, Rusové stříleli civilisty a mučili i děti

Upozorňujeme, že článek obsahuje drastické záběry.

„Nová Srebrenica. Ukrajinské město Buča bylo v rukou ruských zvířat několik týdnů. Místní civilisté byli svévolně popravováni, někteří s rukama svázanýma za zády. Jejich těla leží v ulicích města,“ tweetovalo ukrajinské ministerstvo obrany.

„Tři sta lidí v masovém hrobě. Pět těl nahých žen uprostřed silnice. Vyrabované domy. Další těla, kam se člověk podívá. Zničené budovy. To je Buča a Irpiň po ruském ústupu,“ popsala ukrajinská poslankyně Lesia Vasylenková.

Násilnosti se zjevně netýkaly jen Buči. Z vesnice Motyžyn nedaleko Kyjeva přicházejí zprávy o vraždění civilistů také, nalezeny byly dvě ženy a čtyři muži střelení zezadu do hlavy.

Motyzhyn village in #Kyiv region liberated by #Ukrainian troops.#Russian soldiers did terrible things here.

Pictured 2 women & 4 men shot dead in the back of their heads. Some had their hands tied. Russian soldiers are war criminals.Their cruelty is limitless.#StandWithUkraine pic.twitter.com/NemI20iSJy

— Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) April 2, 2022