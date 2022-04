Mynář v odposleších diktoval Balákovi, které firmy se zúčastní výběrového řízení, říká Šlachta

Šéf Lesní správy Lány Miloš Balák dostal od prezidenta Miloše Zemana milost záhy poté, co byl pravomocně odsouzen za ovlivňování veřejné zakázky. Zpočátku přitom v kauze nefiguroval sám, vyšetřovatelé zachytili jeho rozhovor s kancléřem Vratislavem Mynářem. Podle bývalého detektiva Roberta Šlachty, jehož útvar v počátcích kauzu vyšetřoval, kancléř Balákovi v odposleších přímo diktoval, které firmy se mají zúčastnit výběrového řízení na projektovou dokumentaci zmíněné zakázky.

Protimafiánský útvar, který případ pod Šlachtovým vedením do roku 2016 vyšetřoval, nasadil odposlechy přímo do Balákovy lánské kanceláře. štěnice záhy zaznamenaly schůzku mezi šéfem lánské lesní správy a kancléřem Mynářem.

„Vyplynulo z toho, že (Mynář, pozn. red.) úkoloval Baláka. Už na to, co předchází té zakázce, se musí udělat projektová dokumentace a on ho už tam úkoloval, které tři