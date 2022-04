Válka může dopadnout na jakoukoliv nemocnici, říká lékař. Kolegy na Ukrajině připravuje na hromadná neštěstí

Doktor Edward Chu je na mise v konfliktních oblastech zvyklý – s Lékaři bez hranic vyjíždí pomáhat zdravotníkům zvládat velký nápor pacientů do Konga, Středoafrické republiky nebo třeba Kyrgyzstánu. Letos v březnu se vydal připravovat lékaře na hromadná neštěstí do Lvova. „Upřímně jsem si myslel, že bude trvat o něco déle, než zdravotní personál bude moct využít, co jsme je naučili,“ říká k výcviku kolegů na západě Ukrajiny.