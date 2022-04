Vzkázal jsem Coelhovi, že spisovatel je občas idiot. Je to proputinovec, říká polský autor Szczygieł

Známý polský novinář a spisovatel Mariusz Szczygieł v rozhovoru pro Deník N popisuje, co všechno se v jeho životě za poslední dva roky změnilo. Kromě toho, že si domů pořídil akvárium, ve kterém vypukly neštovice, by prý dokázal zabít ruského prezidenta. Taky začal psát novou knihu. Rozruch vzbudil v Polsku jeho komentář ke slovům brazilského autora Paula Coelha o Ukrajině.

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč známý polský spisovatel kritizuje Paula Coelha a proč v souvislosti s ním mluví o exkrementech.

Kdo ho vyzývá k válce proti Putinovi.

V čem polský novinář vidí smysl svého života.

Jakou roli v jeho životě hraje paní Marlena.

Proč se Szczygieł při setkání s českým velvyslancem v Polsku nestačil seznámit.

O čem bude jeho nová kniha.

Naposledy jsme se viděli v mé kuchyni v Praze na Žižkově, teď sedíme ve vašem knihkupectví ve Varšavě. Co se ve vašem životě za ty více než dva roky změnilo?

Co se změnilo… Pokud bych se měl pochlubit, tak knížka Není, o které jsme před těmi dvěma lety mluvili, získala v Polsku největší literární cenu a zároveň cenu poroty a cenu čtenářů. To pro mě bylo velice překvapivé. A před půl rokem získala i cenu čtenářů jako kniha čtvrtstoletí té ceny.

To je velký úspěch.

To je velký úspěch, který jsem vůbec nečekal. Ta kniha se jmenuje Není právě proto, že je o tom, co nám v životě chybí. Ne o tom, co máme. Je o nepřítomnosti. A myslím si, že to, co prožíváme teď, je nové odhalení toho „není“. Pamatuji si, že jsem vám říkal, že to „je“ nebo „mám“ jsou jenom příležitostné okolnosti, které se prostě občas přihodí. Přihodí se velmi zřídka a není to ten trvalý stav. Zatímco „není“ je trvalý a přirozený stav. A to, co se teď odehrává…

Co je dnes ono „není“? To mě zajímá. Není jistota?

Ano. Není jistota a není pocit bezpečí. To je to hlavní. Člověk chce mít v první řadě pocit bezpečí a ve své hlouposti jsme si mysleli, že ho máme, protože žijeme v Evropské unii, což je přece civilizace, kde jsou všichni rozumní. Ale my v bezpečí nejsme. U nás v Polsku se říká, že historie je učitelka. Vy možná říkáte, že dějiny jsou učitelé. Dějiny jsou opravdu učitelé, ale jenom pro nevhodné lidi. Myslím tím to, že dějinami se vždycky