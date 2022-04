První světová válka bude navždy bodem nula, okamžikem, kdy jeden svět skončil a druhý započal, říká britský historik Nick Lloyd, který se tímto konfliktem dlouhodobě zabývá a nedávno publikoval první z trilogie knih o něm. „Začnete s něčím, co máte zdánlivě pod kontrolou, a pak se rychle ukáže, že nemáte,“ dodává expert s odkazem k současnosti. V době, kdy rozhovor vznikal, byla přitom konvenční válka v rozsahu, v jakém ji Vladimir Putin rozpoutal, pro většinu Evropy nepředstavitelná.

Příběh první světové války by nám měl být navždy výstrahou, vysvětluje válečný historik. „Něco se pokazí,“ říká Lloyd směrem k Rusku

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Proč první světová válka určila podobu dvacátého století v dobrém i ve zlém?

Jak osobnosti tehdejších velitelů ovlivnily její výsledek?

Proč by se v roce 1914 velitel z napoleonských dob na bojišti zorientoval, ale v roce 1918 už by byl ztracen?

Jak nám může při zkoumání tak rozsáhlého konfliktu pomoci odstup více než sta let?

A proč je „Ať uděláte cokoli, ztratíte spoustu mužů“ nejlepší citát, který byl o západní frontě napsaný?

Když se učíme o válce, je to velmi černobílé – vyhráli, prohráli. Velký konflikt, jakým první světová válka bezpochyby byla, má tendenci vymazat složitost osobních příběhů. Proč jste se rozhodl popisovat válku hlavně skrze příběhy generálů?

Osobních svědectví z války existuje celá spousta – většina prvoválečných knih popisuje příběhy ze zákopů a hrůzy bitev. O tom, jak strašlivé to bylo, máme jasno. Generálové ale často představují spornější téma, alespoň v Británii tomu tak rozhodně je. Pořád se dokolečka opakuje, jak byli trestuhodně nedbalí, hloupí a nezáleželo jim na životech obyčejných vojáků. Stalo se z toho klišé, od kterého je těžké se oprostit.

Jako historik chci roli, již sehráli, ukázat ve větším měřítku. Snažil jsem se jim dostat pod kůži a zkrátka zohlednit lidský faktor jejich činů. Často generály odepisujeme jako „muže ze železa“ nebo z kamene. Jako by neměli žádné osobnostní rysy a byli nějakými stroji. Tomu jsem se chtěl vyhnout. Nesnažím se je ani nutně soudit, to chci nechat na čtenáři. Chtěl bych, aby čtenář docenil a vzal v potaz, jaký tlak a zátěž na svých bedrech měli.

A že ne vždy bylo rozhodování tak jednoznačné, jak by se z dnešní perspektivy mohlo zdát?

Ano, svářily se různé ideje a myšlenkové proudy o tom, jak válku vést i jak konkrétně bojovat. Měli byste se pokusit o jeden zásadní průlom fronty, nebo spíše provádět omezené akce, kdy se prostě jen snažíte zabít co nejvíc nepřátel? Jedna správná cesta neexistovala. Generálové byli pod velkým tlakem a moc dobře věděli, jaké je to přijít o přátele i rodinu – mnohým z nich padli na frontě synové.

Chtěl jsem, aby se čtenář nad počínáním generálů zamyslel a zeptal se sám sebe: „Co bych dělal na jejich místě já? Zvládl bych to lépe?“ Osobně si myslím, že většina z nás by dělala stejné chyby jako oni. Někteří by si možná vedli lépe, většina ale rozhodně mnohem hůř.

Nechci nikoho tlouct po hlavě revizionistickým argumentem o tom, jak byli generálové geniální. Snažil jsem se spíš popsat jejich charaktery a výzvy, kterým čelili. Někteří byli