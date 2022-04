Platby za dodávky plynu stále provází mnoho otázek. EU ale rubly posílat nehodlá

Co žádá Putin?

Ruský prezident před týdnem přišel s požadavkem, aby kupci z „nikoliv přátelských států“ ruskému polostátnímu Gazpromu za jeho plyn nově platili výhradně v rublech. Do této kategorie zemí Putin řadí země Evropské unie, Spojené státy, Japonsko, Švýcarsko nebo Velkou Británii – tedy protiputinovskou koalici, která na Rusko za rozpoutání války na Ukrajině uvalila hospodářské sankce.

Putin Gazpromu, ruské centrální bance a vládě uložil vypracování plánu, jak platby v rublech uskutečnit. Západní politici takový scénář jednohlasně odmítli. Původně se očekávalo, že by si unijní či britští odběratelé ruskou měnu museli pořídit. Její kurz je ale vlivem války a sankcí oslabený. Vzhledem k omezené směnitelnosti je navíc rubl na Západě hůře k dostání.

Západním odběratelům by tak hrozilo, že by si rubly mohli pořídit prakticky jen od ruské centrální banky. Ta by jim je v situaci omezené dostupnosti mohla prodávat za velmi nevýhodných podmínek. Rusové by tak fakticky mohli cenu plynu libovolně navyšovat.

Ve středu přišla z Kremlu zpráva, že možnost za plyn nadále platit v eurech a dolarech zůstane zachována. To fakticky potvrzuje i Putinův prezidentský dekret platný od pátku, který přitom požaduje výhradně platbu v rublech. Jak je to možné?

Jak má fungovat placení v rublech?

„K nákupu ruského zemního plynu si musejí odběratelé