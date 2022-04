Případy vražd páchaných ošetřovateli v nemocnicích jsou silné v jejich obecnosti, říká tvůrce série Podezření

Podezření je na našich obrazovkách skutečně nevídaná podívaná. Málokdo si u nás troufne předložit před diváky tak vědomě nesympatickou postavu, jakou je Hana.

Samozřejmě nejde jen o to, aby byla Hana nesympatická. Je velmi zajímavé, jak moc my lidi, když uvěříme, že se někdo dopustil něčeho špatného, chceme z toho člověka udělat jakési monstrum. Najednou si začneme říkat, jak mu to celou dobu koukalo z očí. Jak všechno, co kdy udělal, byly signály nějaké zkaženosti, přestože by nás to do té doby ani nenapadlo. U člověka, který není sympatický nebo něčím vybočuje z řady, pak máme tendenci snáz uvěřit jakémukoliv obvinění. Dnešní rychlá doba takovému povrchnímu vnímání a předsudkům jedině pomáhá.

Představil jsem si sám sebe na místě takto obviněného člověka. Obviněný z něčeho jen velmi těžko prokazatelného, kdy rozhodující hlas o mém osudu můžou mít nakonec výpovědi o mém charakteru. Dozvěděl bych se o sobě u soudu něco nepříjemného, co mě předtím ani nenapadlo?

O Haně se mluví jako o „zlé ženské“. Někdy v uvozovkách, někdy bez nich. Přesto k ní nepochybně přistupujete s velkým kusem empatie. Co k ní vlastně cítíte? Máte ji rád?

To víte, že ji mám rád. Kladu si otázku, co se jí v minulosti muselo stát, že se chová způsobem, který vidíme. Je to jako hemingwayovská špička ledovce, kdy známe jen její chování na povrchu a musíme tápat, co je uvnitř. Snažil jsem se ji při psaní poznat, místo abych ji soudil. Myslím, že když v životě potkáme „zlého člověka“ a začneme ho