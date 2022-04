Nahradí Západ Putinovu ropu omilostněním Madura? Ruská válka může vrátit do „slušné společnosti“ venezuelského diktátora

Němci mají slovo „salonfähig“. Označuje někoho, koho lze zařadit do slušné společnosti. Venezuelský diktátor takovou osobou vpustitelnou do salonu západní civilizace není od počátku roku 2019. Tehdy ho USA, ale i naprostá většina evropských a latinskoamerických států označila za uzurpátora nejvyššího postu, který podle nich získal volebním podvodem a udržuje si jej represemi proti občanům.

Jenže nyní se Madurovi zase do salonu pootevírají dveře. Svými činy se o to nijak nezasloužil. Dál pro Západ zůstává zločincem, který mimo jiné zdevastoval kdysi nejvíce prosperující zemi Jižní Ameriky tak, že z ní kvůli hladu a mizerným vyhlídkám do budoucnosti za posledních pět let uteklo téměř šest milionů lidí – tedy pětina obyvatel republiky.

Ale na hanbě před salonem se nyní ocitl člověk, kterého vybraná společnost trpěla více než dvacet let, ač o něm stranou říkala, že dost zapáchá. Nicméně je silný a vlivný, což etiku často přebilo. Až do okamžiku, kdy se ruský prezident Vladimir Putin