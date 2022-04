Školy očekávají nápor dětí. Jak proběhnou zápisy a co stát chystá pro případ nouze?

V těchto dnech začínají zápisy do škol a předzápisy do školek. Někteří rodiče mají obavy, jestli kvůli uprchlíkům z Ukrajiny zbude místo pro jejich děti. Školy však budou nejprve přijímat ty s trvalým pobytem v Česku, cizinci budou následovat až později. Pokud kapacita nepostačí, bude se například hledat v jiném kraji.

Zápis do první třídy letos řeší i Monika z Prahy, která by ráda dala syna do jiné školy, než je jejich spádová. Má ale obavy, jestli ho přijmou, protože se společně s ním chystají zasednout do lavic i děti, které loni nástup do první třídy odložily kvůli pandemii.

„Zatímco loňské první ročníky jsou podle pedagogů poloprázdné, letos se prý o místa popereme, protože všechny tyto děti musí do školy nastoupit bezpodmínečně,“ zmiňuje Monika, která nechtěla zveřejnit své skutečné jméno (redakce její identitu zná), aby synovi neznepříjemnila start v nové škole.

Když se ptala ředitelů, jestli by se pro jejího potomka našlo místo, argumentovali prý uprchlíky z Ukrajiny.

„Především rodiče takzvaných nespádových dětí odbývají slovy