Podle oznámení Demi Mooreové z tohoto týdne odchází její bývalý manžel, hollywoodská akční hvězda první velikosti, s okamžitou platností do hereckého důchodu. Není to reakce na herecky slabá poslední léta ani protest proti válce v Ukrajině. Willis odchází ze zdravotních důvodů – ač jsme doteď mohli mít i na základě jeho filmů pocit, že je skoro nesmrtelný.

Bruce Willis jde do důchodu: je to vůbec možné?

Jeho filmy nikdy nepatřily k tomu nejoceňovanějšímu z filmové produkce. A zvlášť v posledních letech byl kritizován za to, do jak mizerných filmových projektů vstupuje a jak špatně v nich hraje. Teď se ukazuje, že slabá Willisova filmografie posledních let měla jistý důvod – právě jeho zdravotní obtíže, které rodina dosud tajila. Nyní je jasné, že Bruce Willis se už na filmové plátno nevrátí.

Sedmašedesátiletý Bruce Willis hrál během své kariéry v mnoha filmech a mnoho z nich je zcela zapomenutelných. Přesto je jeho stopa v dějinách kinematografie nesmazatelná. Zejména díky slavné