„Viděl jsem tělo a nad ním dva lidi.“ Učitel zemřel po útoku mačetou, policie zadržela studenta

Policisté zadrželi možného pachatele, který dnes kolem poledne mačetou smrtelně zranil učitele Středního odborného učiliště Ohradní v Praze 4. „Kriminalisté z oddělení vražd podezřelého vypátrali a zadrželi,“ informovala kolem půl druhé policie na Twitteru. Po pachateli pátraly stovky policistů i vrtulník.

Útočníkem je podle ředitele školy Karla Dvořáka, kterého citovala CNN Prima News, student třetího ročníku.

Pracovnice školy Deníku N řekla, že obětí je učitel strojírenských předmětů. „Nevím, jestli mu někdo vyhrožoval nebo jestli to byla nějaká nenávist. Ani nevíme, kdo mu to udělal,“ popsala.

„Potkal jsem našeho třídního, který volal sanitku a říkal něco s mačetou. Viděl jsem na zemi pana učitele a dva lidi nad ním. Bylo to o přestávce, pak začala hodina a potom nás zamkli. Muselo to být někdy koncem hodiny. Policie si pak vzala lidi, kteří něco viděli. Já jsem tam nic moc neviděl, jen to tělo a dva lidi nad ním, nikoho, kdo by utíkal. Nevíme, kdo to byl, ale prý třeťák,“ popsal okamžiky po útoku student David.

„Dělali jsme si čaj a přišli kluci z patra pod námi, že učiteli