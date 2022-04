Světový festival AFO opět nabídne ty nejlepší vědecké dokumenty. Dotkne se covidu, nesmrtelnosti, mindfulness, umělé inteligence, ale i rozkoše nebo sezení

Stav přírody a společnosti, alarmující situace ohledně klimatu, civilizační výzvy. Jak taková nelehká témata komunikovat široké veřejnosti srozumitelně? Academia Film Olomouc (AFO) opět ukáže, že to jde nejlépe skrze filmové příběhy. Po dvou letech v onlinu se tento světový festival populárně-vědeckých filmů, který pořádá Univerzita Palackého v Olomouci (UP), vrací od 26. dubna do 1. května zpět do kinosálů. Tentokrát přináší zásadní téma Naděje.

Dokumenty využívají žánry jako drama, horor nebo sci-fi pro zprostředkování komplexních vědeckých témat co nejširšímu okruhu diváků. Ve fascinujících příbězích se bude mluvit o naději napříč všemi vědeckými žánry. Tvůrci se dotknou touhy po nesmrtelnosti, péči o duši, umění relaxace, ale i přístupu k umírajícím lidem v nemocnicích. Na filmových plátnech bude v hlavní roli chemický prvek uhlík, genetický kód, umělá inteligence, která skládá originální hudbu, ale také zóna Černobylu, okolnosti vzniku vakcíny na covid-19, hon na rozkoš nebo problematika obyčejného sezení.

Fanoušci dokumentů se mohou těšit na desítky filmů, které doprovodí přednášky, diskuse, workshopy a také hudební produkce. V soutěžní nabídce je 30 snímků z celého světa v Mezinárodní soutěži, deset příspěvků k popularizaci vědy v podobě Česko-slovenské soutěže a v neposlední řadě 17 filmů v Soutěži krátkých filmů, ve které se často objeví nenápadné, ale o to silnější překvapení.

Dramaturgický tým vybíral ze 3000 přihlášených filmů z celého světa

V programu se objeví dokument Uhlík: neautorizovaný životopis (Carbon – An Unauthorised Biography). „V tomto unikátním vědeckém dokumentu má uhlík ženský gender a vypráví nám vlastním hlasem svou komplikovanou historii dalece přesahující dějiny lidstva i naší planety. V osobním snímku Jak zkrotit covid (Cracking COVID) nás zase vítězka ceny Emmy Sonya Pemberton vezme na trnitou cestu za řešením jedné z největších výzev lidstva posledních let a ukáže specifický příklad její rodné Austrálie,“ vybírá zajímavé tipy z festivalové nabídky Ondřej Kazík, hlavní dramaturg festivalu.

„Úspěchy vědy nám postupně prodlužují průměrnou délku života. Lidská fascinace vlastní smrtelností přerůstá u některých jednotlivců v odvážný boj, nebojí se experimentovat s chemií i technologiemi a biohacknout vlastní těla. Snímek mezinárodní soutěže Dočkat se věčnosti (Eternity At Last) na velkém plátně přibližuje konkrétní osudy lidí posedlých honbou za nesmrtelností,“ přiblížil část programu šéfdramaturg.

Tým AFO pozval i dánskou producentku a režisérku Pernille Rose Grønkjær, která se podílí na dokumentech oceňovaných na světových festivalech; působila jako výkonná producentka filmu snímku The Cave, který měl i nominaci na Oscara. V Olomouci bude promítána její volná vědecká trilogie Můj vnitřní kód (Genetic Me), Hon na rozkoš (Hunting for Hedonia) a Jak vyřešit budoucnost (Solutions).

Zajímavým tipem je snímek Hudba z nul a jedniček (The Computer Accent). Jedná se o svěží dokument o využití umělé inteligence v umění a v ČR bude mít premiéru. Portrét americké dance-popové kapely YACHT, která se svou chutí experimentovat a rozšiřovat umělecké formy svěří budoucnost svého chystaného alba Chain Tripping do tempa křemíkových algoritmů (sic!).

Letos bude v nabídce film, který vznikl díky setkání tvůrců na AFO

AFO uvede v české premiéře snímek Jak se dělá vakcína (Vaccine – The Inside Story, Race for the Vaccine). Prvotní jiskra ke vzniku tohoto snímku se zažehla právě na AFO, kde se v roce 2019 americká producentka filmu Janet Tobias (letos opět dorazí osobně) seznámila s britským producentem Archie Baronem a režisérkou Cat Gale.

Na témata od stalkerů po žížaly se letos na AFO podívá blok Zóna. „Pojem zóna si spojujeme s velkými literárními i filmovými díly, mytologií stalkerů, a hlavně černobylskou havárií. Co to znamená nejen pro půdu, ale i zdejší obyvatelstvo přiblížíme sérií projekcí i přednášek. A dojde samozřejmě i na klasiku jménem Stalker od Andreje Tarkovského!“ pozval na festival dramaturg Zdeněk Rychtera.

Dalším jeho tipem je film režiséra a popularizátora vědy Petera Galisona Uloženo na neurčito (Containment). „Je o tom, že každá zhotovená jaderná zbraň i každý watt elektřiny vyrobený v jaderné elektrárně za sebou zanechává stopu jaderného odpadu, který se bude rozkládat po dalších čtyři sta generací. Jak varovat vzdálenou budoucnost před tímto odpadem? Film je natočený na jediném americkém jaderném pohřebišti, v komplexu jaderných zbraní a ve Fukušimě,“ doplnil Rychtera, který doporučuje například snímek Za ticha vln. Jedná se o filmovou poctu Waddenskému moři-největší a nejrozmanitější přílivové oblasti na světě, která se rozprostírá podél pobřeží Nizozemska, Německa a Dánska. Film je svědectvím drsného, ale křehkého vztahu mezi člověkem a přírodou, která pulzuje s nádechem a výdechem přílivu a odlivu.

V české soutěži se objeví například Lovci mikrobů (Microbe Hunters) Báry Kopecké nebo film Ivo Bystřičana Industrie – Výroba války (Industria – Manufacturing war). V nabídce bude také dokument Jednotka intenzivního života (Intensive Life Unit), který byl letos Cenou filmových kritiků vybrán jako nejlepší dokument roku 2021 a vyhrál i Českého lva za nejlepší dokument. Snímek diváky zavede na paliativní oddělení Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde tvůrci sledují během tříletého horizontu příběhy vážně nemocných pacientů a jejich lékařů.

Filmové projekce opět doplní inspirativní přednášky a diskuse

Debaty publika s protagonisty filmů jistě prohloubí netušené rozměry dokumentárních snímků. Na AFO se ale také budou moci zájemci zúčastnit panelové diskuse o vývoji nových léků nebo přednášky Aleny Laškové na téma mindfulness. Autorka čerpá z dvacetileté odborné praxe a působení ve výzkumných skupinách. Ve svém přístupu kombinuje vědecké poznatky z oborů psychologie a behaviorálních a kognitivních věd s principy buddhismu.

Za pozornost bude stát také sekce Věda v popkultuře. Skrze promítání sci-fi velkofilmů i méně známých snímků chtějí dramaturgové rozvinout diskuzi o tom, jakou roli věda zastává v kontextu (masových) mediálních produktů. Filmy, odborné úvody a přednášky se budou ptát, jakým způsobem věda utváří díla, která primárně chápeme jako oddychová a zábavná, nikoliv vzdělávací.