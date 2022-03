Přežila jsem bombardování, které zabilo desítky lidí. V Černihivu lidé pijí vodu z řeky, říká Ukrajinka

V rozhovoru se mj. ptáme: na zločin, který byl v Černihivu spáchán 3. března;

na to, jak daleko bylo do krytu, co se tam dá jíst a jestli se tam vůbec dá vyspat;

jestli z ostřelovaného města vůbec existuje nějaká bezpečná cesta ven.

Jak si vzpomínáte na začátek války v Černihivu?

24. února mi brzy ráno, tak v půl sedmé, volala matka synova kamaráda, která je v armádě, s tím, že Rusko zaútočilo. Řekla mi, ať si sbalím doklady, peníze, notebook a jídlo.

Pak jsem šla za matkou, která žije kousek od nás, abychom byly spolu. Od té doby jsme spolu pořád. Za několik hodin začaly bombardování a ostřelování – a už nepřestaly.

Černihiv leží několik kilometrů od běloruských hranic na cestě do Kyjeva. Jak se vám žilo v ostřelovaném městě?

Úřady nám řekly, že když uslyšíme sirénu, musíme do krytu. A když přestane houkat, smíme se vrátit do bytů. První dny jsme utíkali do krytu, měli jsme tam jídlo, spali tam, a když oznámili konec poplachu, šli jsme domů. To ještě bombardovali předměstí a internetové připojení bylo pořád dobré, měli jsme vodu, plyn i elektřinu.

Doufali jsme, že všechno do dvou tří dnů skončí. Říkalo se to i na sociálních sítích. Měli jsme vodu i jídlo na tři dny. Nervózní jsme nebyli. Mysleli jsme si,