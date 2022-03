Pointa N: Tragédie potvrdila, že duševní zdraví dětí už nesmíme odsouvat na okraj

Českem dnes otřásl útok mačetou na pražském učilišti, který nepřežil učitel. Ministr školství Petr Gazdík vyjádřil pozůstalým soustrast a se slzami v očích řekl, že se to nikdy nemělo stát. Přiznal ale, že péče o duševní zdraví ve školách potřebuje posílit. A velké mezery má i česká zahraniční politika, jak svou tajnou cestou do Kataru ukázal Vratislav Mynář.

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Adéla Karásková Skoupá.

A zase ten Mynář

V posledním týdnu není dne, kdy by se neprovalil nějaký hradní skandál. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář se minulou středu vydal do katarského Dauhá. „Jednalo se o běžnou pracovní cestu, kterou pana kancléře pověřil prezident republiky. Jejím cílem bylo osobně doručit oficiální pozvání katarského emíra na návštěvu do Česka,“ napsal Radiožurnálu, který s odhalením přišel, mluvčí Hradu Vít Novák.

Jenže tuto verzi nabourává skutečnost, že o Mynářově cestě nevěděl ministr zahraničí ani žádný jiný představitel vlády. Ta je ze zákona primárně odpovědná za českou zahraniční politiku. Do Kataru se navíc její představitelé chystají v květnu, takže dvě státní návštěvy v tak krátkém intervalu nedávají velký smysl. O Mynářově cestě toho podle zjištění reportérů příliš nevědělo ani jeho okolí – například Rudolf Jindrák, šéf zahraničního odboru prezidentské kanceláře. „Nemusím o tom vědět, nevím, nemám informace,“ sdělil.

Za skandál, vážné porušení ústavních povinností a ohrožení zájmů České republiky Mynářovu cestu označil šéf senátního výboru pro zahraniční věci Pavel Fischer. Akce mu připadá jako „výlet nebo byznysový nápad pana kancléře a jeho blízkých“.

Tomu nasvědčují i zjištění, která posléze připojil Deník N: Klíčového prezidentova muže doprovázel jeho