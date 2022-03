Úder nesmíme vracet, můžeme se jen bránit. V kyberválce zatím nejsme, říká expertka

„Na pozadí války se bojuje o velké zásady. Třeba o svobodu slova,“ říká Tereza Bartoníčková, specialistka na etiku a právo v oblasti umělé inteligence a IT. V rozhovoru o informační a kybernetické válce, o kybernetických útocích a zastrašování vysvětluje základní principy snahy o bezpečnější život v technologickém světě.

V rozhovoru je mimo jiné řeč:

O pěšácích informační války a dobrovolnících kyberválky.

O strachu, díky kterému jsme snáz ovladatelní.

O líbivých internetových ozvěnách.

O apokalypse, chaosu a panice.

O softwarových monokulturách.

O nejslabším článku – a jak se jím nestat.

O blokování a svobodě slova.

Jste zakladatelka Internetového institutu, který propojuje technologické obory se sociálními a humanitními vědami. Expertka na etiku a právo v AI a IT a členka kybernetických sil a informačních operací aktivních záloh České armády. Jak se vaše práce změnila za poslední měsíc, kdy se válka odehrává na Ukrajině i v kyberprostoru? V době, kdy mluvíme o hybridní válce…

Nezměnila se. Jen všichni chtějí vědět „všechno“ o dezinformacích, ke kterým se teď upnula pozornost společnosti. Zesílila poptávka. I ze strany médií. Jevy, které tady byly už dlouho, totiž vidíme přímo na bitevním poli, víc nad nimi přemýšlíme: jaké algoritmy je dovolují, kdo je původcem, komu má být zpráva doručena, za jakým účelem.

Válka v kyberprostoru je samozřejmě velké téma, ale já nejsem expert na kyberbezpečnost. To je tvrdá věda. Kód kód kód, data data data. V těchto oblastech je jistě vyšší pohotovost. Moje doména jsou spíš právní aspekty, principy, otázky regulace a nastavení mantinelů technologiím. Ale myslím, že i tyto otázky teď budou víc rezonovat.

Nejsou vlastně trollové a šiřitelé dezinformací takovými pěšáky kybernetické války?

Asi by se dalo říct, že jsou to pěšáci informační války. Ne kybernetické. Musíme se totiž zastavit nad pojmem kybernetická válka.

Aha. Přiznávám, že v tom mám sama trochu zmatek, a nejspíš nebudu jediná.

Můžeme říct, že jsme jako společnost dlouhodobě v informační válce nebo ve válce informací, pokud se bavíme o dezinformacích a propagandě, ale Česká republika není v kyberválce s Ruskem, stejně jako s ním nejsme ve skutečné válce. Jsme v nějakém stavu pozornosti, bdělosti, ale není to válka. Možná je to na první pohled slovíčkaření, ale je to důležité.

Ve válce a v kybernetické válce je Rusko a Ukrajina. Země, které nejsou oficiálně ve válce, dál respektují „mírová“ pravidla kyberprostoru.

Nesmí vracet úder

Ale západní země jsou potenciálním cílem kyberútoků ze strany Ruska, nejspíš i útoky odrážejí, aniž o tom jako veřejnost víme.

Určitě. Kyberútoky se dějí. Napadání