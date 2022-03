Měli jsme indicie, že Baláka někdo úkoloval. A mohl se cítit ohrožený, říká k udělení milosti žalobce

Vyšetřovatelé měli indicie, že šéfa lánské obory Miloše Baláka, který byl odsouzen za ovlivnění veřejné zakázky, řídil někdo jiný. Odposlechy, které by případ více rozkryly, ale odhalila ochranka prezidenta Miloše Zemana. „Ano. Mohli se dostat do kolize zájmy orgánů činných v trestním řízení a ochrany prezidenta,“ připustil v rozhovoru pro Deník N žalobce Jiří Pražák, který případ roky dozoroval. Zda měl být onou osobou v pozadí kancléř Vratislav Mynář, odmítl žalobce komentovat.

Na co se v rozhovoru ptáme:

Mohl Miloše Baláka, odsouzeného za ovlivňování veřejné zakázky, někdo úkolovat?

Jednalo se o kancléře Vratislava Mynáře?

Mohl hrát kancléř Mynář důležitější roli než sám Balák?

Proč se policii nepodařilo nasazovat v tomto případě odposlechy?

Podrývá prezident Miloš Zeman svou milostí pro šéfa lánské obory Miloše Baláka důvěru v justici?

Odůvodnění té milosti bylo velmi nešťastné.

Myslíte prezidentovo tvrzení, že pan Balák dostal přísnější trest kvůli tomu, že pracuje pro něj?

Ano, tuto pasáž myslím. Může to podrývat důvěru v justici, ale vzhledem k okolnostem, za jakých byla milost udělena, myslím, že by to nastat nemuselo.

O jakých okolnostech mluvíte?

Bylo to velmi rychlé. Podmínky zcela vybočující z obvyklých situací, kdy milost byla do této doby udělována.

Pan Balák tvrdí, že vše bylo připravené a šlo podle něj pomalu o politický proces. Mohlo se stát, že jste při vyšetřování případu nějak pochybili?

Ne. Rozhodně ne. Celý případ je od počátku veden v souladu s trestním řádem, veškeré takovéto spekulace odmítám.

Měli policisté i nějaké důkazy, které nakonec nemohly být v případu použity?

Měli jsme indicie, poznatky, které