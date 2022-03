„Kámo, doraž se zelím!“ Šanghaj v karanténě hltá ironický rap, ale vláda se covidu nesměje

Starší čínské generace rapu obecně moc nehoví. Ale zrovna tento konkrétní kousek teď prý vyhrává i z telefonů šanghajských důchodců, aby jim rychleji ubíhal čas v dlouhých frontách na potraviny – a vůbec není divu.

Vstřícný houpavý beat lapí posluchače hned od prvních tónů a statečně sekunduje textu, o který tady jde především:

Všichni hrabou to jídlo!

Shrábni to jídlo, shrábni to jídlo!

A jak na ten PCR? Jdem všichni společně!

Společně, společně.

Už zase poplach, čas troubit z tlampačů.

Co teď?

Dojdeš k bráně, celej barák uzavřenej.

„(Číslo bytu) 1103, úderem šestý buď na dvorku na test!“

Zpátky do bytu, doma na zadku, kuře a kukuřici

už nemůžu ani cejtit.

Na test a spát

a pak zas odznova.

Shrábni to jídlo! A všichni na test!

Koho zajímá Louis (Vuitton)? Ať táhne Gucci!

My chceme zeleninu.

Kámo, doraž se zelím na prodej!

rapují tři mužské hlasy v hovorové (a místy dost peprné) šanghajštině promísené s angličtinou.

Hit mezi výtěry z dutin

Ale ať nedojde k mýlce,