„Kdo, když ne my?“ Den s Čechy, kteří za sebou spálili mosty a odjeli bojovat na Ukrajinu

U pátého nástupiště rušného vlakového nádraží v polské Přemyšli se v poledne narychlo shlukují lidé se zavazadly. Z početného davu vyčnívá vysoký kluk v maskáčových kalhotách a khaki mikině. Spolu s kamarádem, kterého potkal jen týden předtím přes sociální sítě, čekají na příjezd vlaku směřujícího do ukrajinského Lvova. Odtamtud pokračují do Kyjeva, kde se připojí k vojenské jednotce, ve které už na ně čekají další Češi. „Nebojíme se smrti, spíš toho, co nás čeká na hranicích,“ říkají shodně oba mladíci.