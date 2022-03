Zeman potřebuje rozhádané, ne pomáhající Česko. Milostí pro Baláka chce přehodit výhybku od Ukrajiny

Komentář Jana Moláčka: Miloš Zeman omilostnil pravomocně odsouzeného šéfa Lánské obory Miloše Baláka. Jde o člena hradní partičky, což svádí k závěru, že jde „jen“ o klientelismus. O ten jistě jde, ale nebyl by to Zeman, aby i u kroku, kterým zdánlivě tahá z bryndy komplice, nemyslel především sám na sebe. Ruský útok na Ukrajinu zasadil těžkou ránu zbylým Zemanovým ambicím v české politice ještě cokoliv ovlivňovat. Potřeboval vrátit míč na hřiště, kde se umí pohybovat.

Skoro celá politická scéna stačila Zemanův krok odsoudit během prvních pár desítek minut po jeho oznámení. Napjatě se čekalo na reakci Andreje Babiše, kterému by se prezidentská milost také hodila, ale i ten nakonec usoudil, že jistější bude z prezidentova rozhodnutí alespoň „nemít vůbec dobrý pocit“.

Není divu. Tak do očí bijící zneužití prezidentských pravomocí dosud nepředvedl ani současný držitel nejvyššího úřadu, a to už je co říct. Notabene pravomocí, kterých se kdysi sám halasně vzdával s tím, že milosti nebude udělovat vůbec, nebo jen v mimořádných případech z humanitárních důvodů.

Tento slib už sice Zeman porušil mnohokrát, milost od něj dostal i odsouzený vrah Jiří Kajínek. Teď ale přibyl nový rozměr – prezident