Zeman zpochybňuje nezávislost justice, jeho odůvodnění je absurdní, říká Rychetský o milosti pro Baláka

Jak se díváte na rozhodnutí prezidenta Miloše Zemana udělit milost Miloši Balákovi? Ten byl pravomocně odsouzen ke třem rokům vězení, protože ovlivňoval veřejnou zakázku v hodnotě 200 milionů korun.

S ohledem na mou funkci předsedy Ústavního soudu je dost obtížné se k tomu vyjádřit. Udělení milosti v daném případě, kdy byl pan Balák odsouzen pravomocně, by mělo být ze strany prezidenta podložené vážnými důvody.

Pan prezident to odůvodnil tím, že podle něj pro tak přísné odsouzení nebyla rozhodující povaha činu, ale to, že pracuje pro prezidenta.

Důvody by se měly týkat jeho zdravotního stavu nebo by mělo jít o vážné rodinné důvody, rodinnou situaci. Pana Baláka neznám, ale je v soustavě Kanceláře prezidenta republiky, a to vzbuzuje pochybnosti.

Miloš Zeman ale jeho omilostnění vysvětlil mimo jiné tím, že ho podle něj soud odsoudil kvůli tomu, že pracuje pro něj.

Je to zcela absurdní