Rusko není Putin. Nejde o to, odkud jsi, ale za co bojuješ, říká Ruska, která vyrostla v Česku

Narodila se v Petrohradě, v devíti letech ale s matkou emigrovaly do Česka. „Přijela jsem sem jako dítě a tohle je můj domov. My jsme neutekly, teď se utíká. My jsme emigrovaly. Odešly jsme kvůli situaci v Rusku v té době. Pro moji mámu už se to nedalo snést. Chtěla, abych vyrůstala někde v bezpečí,“ vysvětluje.

Sama si prý nedokáže představit, že by v Rusku žila. „Kdybych tam teď byla, hned by mě zavřeli. Buď bych seděla, nebo bych byla mrtvá. Nedokážu si vůbec představit tu bezmoc být tam,“ říká drobná brunetka plynulou češtinou. „Bolí mě srdce za lidi, kteří v Rusku trpí, za to, kam se ten stát žene. Za jazyk a kulturu. Ale to, co se děje na Ukrajině, je