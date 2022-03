„Nebezpečný precedent.“ Nouzový stav na dva měsíce odmítli i vládní senátoři, proti je také Vystrčil

Stálá senátní komise pro ústavu dnes výrazně vstoupila do jednání o prodloužení nouzového stavu. I když rozhodnutí o jeho pokračování přísluší výhradně poslancům, senátní komise, ve které mají strany vládní koalice pohodlnou většinu, se postavila proti rozhodnutí vlády. S postojem komise se ztotožňuje i šéf Senátu Miloš Vystrčil.

Kabinet Petra Fialy podal návrh na neobvykle dlouhé prodloužení nouzového stavu. Kvůli zvládání následků války na Ukrajině požádal poslance, aby zvedli ruku na prodloužení až do konce května, tedy na bezmála dva měsíce.

Senátoři si však stejně jako někteří ústavní právníci myslí, že delší vyhlášení nouzového stavu omezuje parlamentní kontrolu. Podle šéfa komise pro ústavu Zdeňka Hraby (za STAN) by prodloužení nouzového stavu o dva měsíce vytvořilo nebezpečný precedent.

„Není to jen otázka této vlády, ale vytváří se tím precedens, který způsobí komplikace pro kontrolní funkci Parlamentu. My bychom volili opatrnější variantu, tedy co třicet dnů hlasovat o prodloužení,“ řekl Deníku N Hraba. „Vždycky jsem si kladl otázku, zda