Odstartoval již devátý ročník filmové soutěže My Street Films, která hledá náměty na krátké dokumenty. Přihlásit se může kdokoli

Film začíná námětem a ten může napsat každý. Stačí nápad. Proto projekt My Street Films vyhlašuje již devátý ročník své filmové soutěže. Výherci s nejlépe zpracovaným nápadem dostanou šanci rozpracovat svůj krátký dokumentární film spolu s profesionálními dokumentaristy. Své náměty stačí poslat na mystreetfilms.cz, a to nejpozději do 17. dubna 2022.