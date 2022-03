Nejdřív je postříleli a pak přejeli tankem. Drsné příběhy, jak do ukrajinských vesnic vnikli ruští vojáci

Legenda praví, že v tom městě kdysi vařili dobré pivo. Proto se jmenuje Brovary, což v ukrajinštině i angličtině připomíná slovo pivovar.

Jenže dnes je toto přibližně stotisícové město hned za Kyjevem (stačí přejet most na levý břeh Dněpru a projet četnými blokposty a několika dopravními zácpami) jedním z terčů, které ostřeluje Putinova armáda.

A za jeho hranicemi jsou, ačkoli o tom ukrajinská média tolik nemluví, vesnice obsazené ruskými okupanty.

Video: Zelenskyj: Dnes máme dobré zprávy, Irpiň byl osvobozen (s titulky):

Strašidelné příběhy o ruských vojácích

O tom, jak je obsadili, nám před brovarskou radnicí vyprávějí dvě důchodkyně – Raisa z Bobryku a Lena z Velyké Dymerky. Vesnic, které leží hned za rohem, ale ted je nemožné se tam dostat. Dál za kontrolní stanoviště vás ukrajinští vojáci nepustí. Jen zdálky je slyšet hlasité dělostřelecké rány.

Nejtěžší boje se momentálně svádějí o Donbas. Přesto nelze říci, že za Kyjevem panuje klid zbraní.

Příběhy, které nám Lena a Raisa vyprávějí, jsou jen pro silnější povahy.

„Když jsme slyšeli, že přijeli, vyšli jsme ven. Prý je to nejlepší, to by prý neměli střílet,“ popisuje