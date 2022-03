Projev k Ukrajincům, který mohl zaznít, ale nezazněl

Glosa Evy Mošpanové: V průběhu několika málo týdnů stoupl počet obyvatel Česka o statisíce nově příchozích z Ukrajiny. Česko ještě nikdy takovou situaci nezažilo a očekává se, že velká část lidí utíkajících před válkou už zde zůstane. Přesto o nich Hrad mluví jen sporadicky a v novém domově se jim zatím nedostalo oficiálního přivítání. Je to škoda, a proto jsme slova, která by mohla zaznít, zkusili sepsat my.

Drazí přátelé z Ukrajiny,

jsou věci, na jejichž popis jsou slova krátká. Poslední měsíc pro vás musel být právě takový. Nedokážeme pochopit, co všechno jste museli a musíte prožívat, když pomyslíte na to, co jste nechali doma. Dokážeme ale pochopit obrovskou odvahu, kterou vás musela stát cesta do neznáma a kterou projevují vaši blízcí, kteří na Ukrajině zůstali.

Změnit se ze dne na den z člověka, který má svůj domov, práci a celý život, v člověka odkázaného na pomoc jiných je jedno z řady úskalí, kterými jste museli projít. Vězte ale, že to není pouze jednostranná pomoc. Stejně tak jako potřebujete vy naši pomoc, pomáháte i vy nám. Víc, než si umíte představit. Ukazujete nám